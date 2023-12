Bayer AG Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Relative Stärke Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bayer-Aktie liegt bei 46, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 74,42, was auf eine überkaufte Position hindeutet und somit zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Bayer beträgt aktuell 5,94 Prozent, was 1,82 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine gute Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Bayer eine Performance von -39,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -43,86 Prozent darstellt. Im Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite bei -2,76 Prozent, wobei Bayer um 36,84 Prozent unter dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bayer eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bayer in den letzten Tagen. Die Mehrheit der neuesten Nachrichten über das Unternehmen war jedoch negativ. Die Stimmungsanalyse bewertet daher die Anlegerstimmung als neutral. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer schlechten Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Bayer von der Redaktion eine neutrale Bewertung für die Anlegerstimmung.