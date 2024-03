Bayer AG Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Bayer: Aktie unterbewertet, aber Performance im Gesundheitssektor schwach

Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Bayer wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 27,27, was einer Abweichung von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 156,72 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Aktienperformance im Gesundheitssektor zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Bayer verzeichnet eine Rendite von -51,86 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitspflege-Branche weist eine mittlere Rendite von -3,71 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Bayer mit 48,15 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Bayer liegt bei 39,22, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Bayer derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 3,78 Prozentpunkten (7,36 % gegenüber 3,58 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigt sich also eine unterbewertete Aktie, jedoch mit einer schwachen Performance im Vergleich zum Gesundheitssektor. Der RSI deutet auf eine neutrale Bewertung hin, während die Dividendenpolitik positiv bewertet wird.