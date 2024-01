Bayer AG Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Der Aktienkurs von Bayer hat im letzten Jahr eine Rendite von -31,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor 20,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Arzneimittel-Aktien beträgt -11,32 Prozent, wobei Bayer aktuell 20,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Bayer-Aktie neutral bewertet wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Bayer ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 86,02 und ein Wert für den RSI25 von 44,15, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Bayer war überwiegend negativ, wie durch die Analyse von sozialen Plattformen festgestellt wurde. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Tage waren größtenteils negativ. Auf der anderen Seite ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Bayer-Aktienkurs derzeit -5,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -30,46 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.