Bayer AG Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Der Aktienkurs von Bayer verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,86 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -5,44 Prozent, was bedeutet, dass Bayer im Branchenvergleich um -46,42 Prozent unterperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -7,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Bayer 44,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Bayer somit unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Beim Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt, wird der 7-Tage-RSI für Bayer aktuell mit 60,68 Punkten bewertet. Das bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 58,21 Punkten im neutralen Bereich. Insgesamt wird Bayer für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Bayer. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bayer ausgetauscht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, mit insgesamt 7 "Schlecht"-Signalen und keinem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Bayer mit 7,36 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,61 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt +3, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.