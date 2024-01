Bayer AG Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Stimmung und Diskussionen über die Bayer-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einem "guten" Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bayer liegt bei 10,33, was zu einer "guten" Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,36, was zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Bayer-Aktie am letzten Handelstag bei 33,49 EUR lag, was einer Abweichung von -30,71 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 36,29 EUR eine Abweichung von -7,72 Prozent, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik von Bayer wird positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +2,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" aufweist. Daher erhält Bayer in diesem Bereich eine "gute" Bewertung.