Bayer AG Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionen über Bayer haben wir eine starke Aktivität festgestellt und bewerten dies daher positiv. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bayer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 44,01 EUR. Der letzte Schlusskurs (27,91 EUR) weicht um -36,58 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 31,93 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,59 Prozent), was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bayer-Aktie somit eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor hat die Bayer-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -53,34 Prozent erzielt, was 40,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -13,66 Prozent, und Bayer liegt aktuell 39,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als schlecht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Bayer zeigt der RSI7 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt eine überkaufte Situation, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Bayer-Wertpapier daher insgesamt ein schlechtes Rating in diesem Abschnitt.