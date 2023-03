Bayer AG Aktie: Ist ein klarer Kauf aus fundamentaler Sicht gerechtfertigt?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie der Bayer AG wird von Kennern als unterbewertet angesehen. Der Grund dafür liegt im vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13.6. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment Drug Manufacturers-General, der bei 24.58 liegt, bedeutet das eine Abweichung von -80.74 Prozent.

Diese Unterbewertung sollte jedoch nicht übersehen lassen, dass die Bayer AG in jüngster Zeit mit einigen Herausforderungen konfrontiert war und noch ist, wie z.B. Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit Glyphosat oder Schwierigkeiten bei der Übernahme von Monsanto.

Doch das Unternehmen hat angekündigt, sich verstärkt auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und unrentable Bereiche abzustoßen – was Hoffnung auf eine langfristige positive Entwicklung des Unternehmens gibt.

Wer also bereit ist, langfristig zu...