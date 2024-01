Bayer AG Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Der Aktienkurs von Bayer hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Jahresperformance von -39,47 Prozent verzeichnet, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnete eine mittlere Rendite von -12,05 Prozent, wobei Bayer mit 27,42 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bayer-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 71,92 als überkauft gilt. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" im RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bayer mit 7,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,41 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der Kurs der Bayer-Aktie um -29,55 Prozent über dem GD200 verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -2,96 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Neutral".