Bayer AG Aktie im Fokus - Analyse der aktuellen Lage und Ausblick

Im vergangenen Quartal haben insgesamt 23 Analysten Bayer Aktiengesellschaft bewertet. Die Mehrheit der Experten empfindet die Bewertung des Wertpapiers als positiv, was sich in einer “Gut”-Bewertung mit 15-7-1 Meinungen widerspiegelt. Auch jüngste Bewertungen stimmen mit dieser Einschätzung überein – im letzten Monat fanden sich bei 14 “Gut”, 9 “Neutral” und keiner einzigen abwertenden Empfehlung.

Der Schätzpreis von durchschnittlich (76.19 EUR) gibt Anlass zu einer optimistischen Prognose: Sollte dieser erreicht werden, stünde ein Aufwärtspotenzial von bis zu 34,54% im Raum (bezogen auf den letztendlichen Schlusskurs von 56,16 EUR). Somit könnte eine Investition in Bayer Aktiengesellschaft profitabel sein und es lohnt sich, das Wertpapier weiterhin im Auge zu behalten.