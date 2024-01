Bayer AG Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer wird derzeit anhand verschiedener Kennzahlen bewertet, die auf eine mögliche Unterbewertung hinweisen. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Bayer mit einem Wert von 27,27 deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" mit einem KGV von 97,82. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bayer-Aktie zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI für 7 Tage liegt bei 7,72, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und signalisiert eine neutrale Situation. Insgesamt erhält die Bayer-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bayer-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -28,32 Prozent, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bayer-Aktie in der einfachen Charttechnik ein neutrales Rating.

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass die Rendite der Bayer-Aktie mit -31,59 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt Bayer deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysemethoden eine gemischte Bewertung der Bayer-Aktie, wobei die fundamentale Analyse und der RSI positive Signale senden, während die technische Analyse und der Branchenvergleich auf negative Aspekte hinweisen. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.