Bayer AG Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine vorwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls positiv über das Unternehmen Bayer diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen jedoch mehr Verkaufssignale. Genauer gesagt gab es 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von Bayer mit 31,49 EUR um -36,63 Prozent unter dem GD200 (49,69 EUR) liegt, was als "Schlecht"-Signal zu bewerten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 38,85 EUR auf, was zu einem Abstand von -18,94 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Bayer-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer bei 27, was im Vergleich zum Branchenwert von 88,96 im Bereich "Arzneimittel" unter dem Durchschnitt liegt und somit eine unterbewertete Einschätzung der Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bayer liegt bei 47,92, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 76, was als überkaufte Situation interpretiert wird und somit zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht".