Bayer AG-Aktie: Chemiebombe platzt!

Der Aktienkurs der Bayer AG hat unlängst eine schwierige Phase durchlebt, die den Investoren Sorgen bereitet. Die Bayer AG-Aktie schloss die Handelswoche mit 45,47 EUR, was eine negative Veränderung von -4,7 % gegenüber der vorangegangenen Woche und sogar -10,2 % im laufenden Monat darstellt. Diese Entwicklungen kommen in einer Zeit, in der das Unternehmen gleichzeitig auf den Debatten rund um die PFAS-Chemikalien und deren mögliche Regulierung durch die Europäische Union im Fokus steht.

Letzter Schlusskurs: 45,47 EUR

Veränderung letzte Woche: -4,7 %

Veränderung diesen Monat: -10,2 %

Regulierungssturm durch die EU

Die Europäische Union diskutiert derzeit über ein mögliches Verbot von PFAS-Chemikalien, die auch als “Ewigkeits-Chemikalien” bezeichnet werden. Für die Bayer AG-Aktie könnte eine solche Regulierung bedeutende...