Bayer AG-Aktie: Chemie-Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der Aktienkurs der Bayer AG schloss am Dienstag bei 43,89 EUR und verzeichnete somit einen deutlichen Kursverlust von 3,5 % zum Wochenauftakt. Dieser Kursrückgang ereignet sich im Kontext einer gerade erst stattgefundenen Weltchemikalienkonferenz in Bonn. Unter dem Vorsitz Deutschlands wurde dort eine globale Regelung für den sicheren Umgang mit Chemikalien beschlossen. Die Bayer AG-Aktie dürfte auf diese Entwicklungen sensibel reagieren, zumal das Unternehmen zu den weltweit führenden Akteuren in der Chemiebranche gehört. Bundesumweltministerin Steffi Lemke äußerte sich positiv über die getroffenen Vereinbarungen, die ein wichtiger Schritt zur Eindämmung der globalen Verschmutzung sind.

Bedeutung der Weltchemikalienkonferenz für Bayer