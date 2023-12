Bayer AG Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Anlegerstimmung gegenüber Bayer war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt vier positive und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Bayer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,27 um 70 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Arzneimittel-Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Bayer aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Bayer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,59 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -19,58 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche führt. Auch im Sektorvergleich liegt Bayer mit einer Unterperformance von 20,27 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -32,64 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -10,84 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.