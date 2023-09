Bayer AG-Aktie: Boomt Bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Bayer AG-Aktie hat die Börsianer in der letzten Handelswoche nicht gerade begeistert, mit einem Schlusskurs von 49,37 EUR und einer negativen Wochenperformance von -1,7 %. Doch trotz der trüben Stimmung hält das US-Analysehaus Bernstein Research an seiner “Outperform”-Einstufung fest, und setzt ein ambitioniertes Kursziel von 78 EUR. Interessanterweise könnten Entwicklungen in den Sektoren erneuerbarer Diesel und nachhaltiger Flugkraftstoff die Geschäftsaussichten von Bayer beeinflussen, speziell im Bereich Agrarchemie. Darüber hinaus hat Bayer in der Onkologie durch seine Tochtergesellschaft Vividion Therapeutics ein neues Eisen im Feuer.

Kurzfristige Börsenentwicklung

Letzte Handelswoche schloss bei 49,37 EUR

5-Tage-Performance von -1,7%

Die Bayer AG-Aktie befindet sich momentan in einer volatilen Phase. Ein Grund...