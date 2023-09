Bayer AG-Aktie: Börsenbeben!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

In den letzten Tagen finden Anleger der Bayer AG-Aktie wenig Grund zur Freude. Die US-Bank JPMorgan verlieh den Papieren von Bayer den Status “Negative Catalyst Watch”, und das in einer Branche, die bereits mit Unsicherheiten belastet ist. Laut dem Analysten Richard Vosser sind die Markterwartungen für das Unternehmen im Jahr 2024 zu hoch angesetzt. Er prognostiziert lediglich ein marginales Wachstum und senkte sein Kursziel von 55 auf 47 Euro. Vosser ließ die fundamentale Einstufung auf “Neutral”, was angesichts der vorliegenden Daten wenig überraschend erscheint.

Technische Indikatoren

200-Tage-Durchschnitt: fallend

100-Tage-Durchschnitt: fallend

38-Tage-Durchschnitt: fallend

In den letzten fünf Handelstagen ist die Bayer AG-Aktie um etwa 2% gefallen, in den letzten 20 Handelstagen sogar um rund 6%. Die technische...