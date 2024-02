Bayer AG Aktie: Bloß aufpassen!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Bayer durch unsere Analysten auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare. Auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um Bayer aufgegriffen. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Gut".

Zusätzlich zur Stimmungsanalyse wurden auch Handelssignale betrachtet, die zu einer Gesamtbewertung auf Handelsebene von "Schlecht" führten. Somit ergibt sich eine gemischte Bewertung für Bayer.

Die Dividendenrendite für Bayer beträgt aktuell 7,36 Prozent, was über dem Mittelwert von 4,24 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Bayer mit 28,93 EUR sowohl von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, als auch von dem der vergangenen 200 Tage, deutlich entfernt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.