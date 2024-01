Bayer AG Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Bayer zahlt. Dieser Wert liegt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bayer-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (0) als auch der 25-Tage-RSI (22,74) weisen darauf hin, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 5,94 Prozent liegt Bayer 2,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Arzneimittelbranche. Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Bayer. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider. Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung für die Bayer-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.