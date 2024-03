Bayer AG Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer beträgt derzeit 27,27, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 154 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Bayer in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Bayer derzeit eine Dividendenrendite von 7,36 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,61 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt +3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bayer-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Bayer-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bayer-Aktie derzeit -11,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -35,93 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.