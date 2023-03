Bayer AG Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Trends

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer AG-Aktie hat ihre Unterstützungslinie in Form der GD200-Linie bei 54,72 EUR bestätigt und somit eine positive Bewertung erhalten. Obwohl der Aktienkurs bei 57,50 EUR lag und damit einen etwas höheren Abstand von +5,09% aufgebaut hat als die Unterstützungslinie angibt, bleibt die Einstufung “Gut” bestehen.

Im Vergleich zur GD50-Linie ist das Verhältnis weniger positiv. Mit einem aktuellen Niveau von 56,86 liegt sie näher am Aktienkurs und zeigt eine Differenz von nur +1,12 an. Daher ist das Signal für die Bayer AG-Aktie “Neutral”.

Insgesamt erlauben diese Daten keine genaue Prognose für den zukünftigen Kursverlauf der Bayer AG-Aktie. Es bleibt abzuwarten welche Entwicklungen und Nachrichten sich auf dem Markt abzeichnen werden.

Ist der Kauf von Bayer-Aktien aufgrund der Dividendenzahlungen rentabel?

Die aktuelle...