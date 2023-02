BayWa überzeugte 2022. Renewables gab zusätzlichen Schwung. Dividende hoch. Trotzdem stiefmütterlich an der Börse behandelt…

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":



BayWa Aktie ist eine eher unauffällige Aktie am Börsenparkett – Übernahme unmöglich. Denn die Aktinäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungsgesellschaft (34,75 %) mit Sitz in Beilngries und die Raiffeisen Agrar Invest (25,01 %) mit Sitz in Wien definieren die DNA des Traditionskonzerns.

Aber es tut sich Gewaltiges bei dem ehemaligen eher langweilig erscheinenden „Agrarhändler“ mit lokaler Verankerung. Die Geschäftsfelder aus dem Agrarbereich schienen „aus alter Zeit“ – aber die BayWa ist im Umbruch, trennte sich von alten Strukturen, verwertete „nicht mehr notwendige Immobilien“ und setzt auf Digitalisierung der Landwirtschaft und seit Jahren auf „regenerative Energien“. Und das mit Erfolg, wie die heute veröffentlichten Zahlen für 2022 eindeutig beweisen. Trotzdem ist die Aufmerksamkeit, die BayWa am Kapitalmarkt findet, eher unterdurchschnittlich – nur zwei Analysten covern den SDAX-Wert. Ob es an der fehlenden Übernahmephantasie liegt, an der „langweiligen Vergangenheit“ oder woran auch immer. Egal. Die Zahlen sprechen für sich.

BayWa Aktie war in den letzten 12 Monaten kein schlechtes Investment. Und unaufgeregt. Mit Perspektiven.

Und BayWa erntet – wie die Aktionäre, die sich auf Jahressicht über mehr als 15% Kursgewinn freuen können. Solide Aktie mit Zukunftsgeschäftsfeldern, die in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen sollten – Digitalisierung in der Landwirtschaft und Erneuerbare Energien. Auch wenn die Aktie derzeit rund 15% unter 52-Wochen-Hoch (49,20 EUR) handel: Sollten sich solche Zahlen, wie heute gemeldet, fortsetzen, sollte auf Dauer auch die Aktienkursentwicklung Spass machen. Oder besser gesagt mehr Spass machen können. Derzeit mit einem KGV von 8,8 und einem KUV von 0,22 wohl eher nicht überbewertet. Wobei der Gewinn in 2022 schon einen Quantensprung für die BayWa bedeutet, den man erstmal in den nächsten Jahren bestätigen sollte.

Analysten beschäftigen sich kaum mit der „unauffälligen“ Aktie aus Bayern. Gerade mal 2 Analysten covern den Wert und kommen einmal zu „HALTEN“ mit einem Kursziel von 46,10 EUR, respektive „KAUFEN“ mit einem Kursziel von 54,00 EUR,

BayWa mit Rekordergebnissen

Lange hielt der Vorstand der BayWa an der am 25. Juli 2022 per Ad-hoc-Meldung veröffentlichten Prognose von einem Gesamtjahresergebnis (EBIT) von 400 bis 450 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2022 fest. Dann korrigierte“ man die Erwartung am 25.10. letzten Jahres „auf ein Gesamtjahresergebnis (EBIT) von 475 Millionen Euro bis 525 Millionen Euro“.

Und jetzt trifft man diese Prognose „in der Mitte“: Beim EBIT für das Geschäftsjahr 2022 verbucht der SDAX-Konzern 504,1 Mio EUR (Vorjahr: 266,6 Mio ) – im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von knapp 90 %. Der Umsatz lag 2022 bei 27,1 Mrd EUR (Vorjahr: 19,8 Mrd). Aufgrund der positiven Entwicklung plant der BayWa-Vorstand dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, den Dividendenvorschlag für die Hauptversammlung für 2022 auf 1,10 EUR je Aktie zu erhöhen. Zusätzlich soll es dieses Jahr anlässlich des 100-jährigen Bestehens der BayWa AG eine Sonderdividende von 0,10 EUR je Aktie geben.

BayWa sieht sich als Partner ihrer Kunden – Erfolg gibt ihm Recht.

„In einem volatilen Marktumfeld, geprägt von Rohstoffknappheit und Lieferengpässen, hat sich die BayWa 2022 als krisenfester Partner bewiesen“, so Prof. Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG. „Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr eine hohe Nachfrage in den Bereichen Wärmeenergieträger, Betriebsmittel und Baumaterial gesehen – gepaart mit dem starken Bedürfnis nach Versorgungssicherheit und Stabilität unserer Kunden. Dank vorausschauendem Lager- und Risikomanagement, einem breiten Lieferantennetzwerk und nicht zuletzt auch dem Know-how aus 100 Jahren Unternehmensgeschichte konnten wir diesen Ansprüchen gerecht werden und an die Wachstumsdynamik der vergangenen Jahre anknüpfen.“

BayWa setzt – auch – seit längerem auf Renewables

Denn dieses Geschäftsfeld wurde und wird ausgebaut, gestärkt durch finanzstarke Partner, die bei der Tochter BayWa renewables (BayWA r.e. GmbH, seit 03/21 AG) mit 49% einstiegen. So hat die Eigenkapitaleinlage in Höhe von 530 Mio EUR in 2021 durch Fonds, die von Energy Infrastructure Partners (EIP), ehemals Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, beraten wurden, offensichtlich Früchte getragen. Dazu sieht es im angestammten Geschäft auch glänzend aus. Ob das alles schon im Kurs angemessen „widergegeben“ ist, müssen die Aktionäre für sich selber entscheiden.

…und der Rest läuft auch bei BayWa.

Wirkliche Probleme gibt es derzeit nicht im Konzern, man bedient Sektoren, die derzeit „gefragt sind“, die sich durch steigende Presisetzungsmacht und einer starken Nachfrage bei begrenztem Angebot auszeichnen. Also fast reine Angebotsmärkte derzeit: Neben dem Projektgeschäft bei Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie Absatzsteigerungen bei Photovoltaik(PV)-Komponenten und Wechselrichtern trug auch die Vermarktung von Strom aus eigenen Anlagen (Independent Power Producer – IPP) zum Ergebnis bei. Dazu waren Wärmeträger bei gleichzeitig steigenden Preisen stark nachgefragt. Und das Gleiche gilt für den Absatz von Betriebsmitteln in der Landwirtschaft.

Im Handel mit Agrarerzeugnissen profitierte die BayWa von einer hohen Nachfrage nach Spezialitäten und konnte die Preisdynamik im Commodity-Bereich nutzen. Denn die gestiegenen Preise für Getreide und Ölsaaten führten bei den Landwirten zu großer Investitionsbereitschaft. Was sich natürlich positiv auf das BayWa Technikgeschäft auswirkte. Die inflationsbedingte Konsumflaute in Europa bei Obst und Gemüse kompensierte das Segment Global Produce durch stabile Geschäfte in der südlichen Hemisphäre. Das Ergebnis im Segment Bau nahm um knapp 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, was im Wesentlichen an der uneingeschränkten Lieferfähigkeit und der weiteren Spezialisierung des Baustoffbereichs der BayWa gelegen haben soll (bzgl Zuwachs Bau Stand Q2, konkrete Zahlen für das Gesamtjahr folgen am 30.03.2023 im Rahmen der Bilanzvorlage).

BayWa war und ist breit aufgestellt – die Segmente im einzelnen: Segment Regenerative Energien / Segment Energie / Segment Cefetra Group – internationales Agrargeschäft / Segment Global Produce – Frischegeschäft Obst und Gemüse / Segment Agrar / Segment Technik / Segment Bau.

