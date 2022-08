BayWa Hensoldt Adler Group CompuGroup – heute im Fokus. Dreimal starke Zahlen und einer wird verschmäht.

BayWa Hensoldt Adler Group CompuGroup – vier Aktien“die heute über den Ticker gingen. Hensoldt musste erfahren, das gute Zahlen keine Garantie für steigende Kurse sind. Und BayWa beweißt mit seiner Prognoseerhöhung in Verbindung mit den Zahlen des ersten Halbjahres, das man in Bayern sehr konservativ denkt.Bei Adler Group galt es, die Absage der LEG Immobilien zu verdauen. Die entschied sich endgültig ihre Optionen auf die Kapitalmehrheit der Brack Capital – börsennotierte Immobiliengesellschaft im mehrheitlichen Besitz der Adler – nicht auszuüben. Ungünstiger Zeitpunkt für den sowieso schon ums Überleben kämpfenden Immobilienkonzern. Während bei CompuGroup wohl eitel Sonnenschein herrschen müsste: Gute Quartalsergebnisse wurden mit kräftigen Kursanstiegen belohnt:

Die BayWa Aktie ist eine eher unauffällige Aktie am Börsenparkett – Übernahme unmöglich. Denn die Aktinäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungsgesellschaft (34,75 %) mit Sitz in Beilngries und die Raiffeisen Agrar Invest (25,01 %) mit Sitz in Wien definieren die DNA des Traditionskonzerns. Aber es tut sich Gewaltiges bei dem ehemaligen eher langweilig erscheinenden „Agrarhändler“ mit lokaler Verankerung. Die Geschäftsfelder aus dem Agrarbereich schienen „aus alter Zeit“ – aber die BayWa ist im Umbruch, trennte sich von alten Strukturen, verwertete „nicht mehr notwendige Immobilien“ und setzt auf Digitalisierung der Landwirtschaft und seit Jahren auf „regenerative Energien“.

Und dieses Geschäftsfeld wurde und wird ausgebaut, gestärkt durch finanzstarke Partner, die bei der Tochter BayWa renewables (BayWA r.e. GmbH, seit 03/21 AG) mit 49% einstiegen. So hat die Eigenkapitaleinlage in Höhe von 530 Mio EUR in 2021 durch die neuen Mitgesellschafter offensichtlich Früchte getragen. Dazu sieht es im angestammten Geschäft auch glänzend aus. Ob das alles schon im Kurs angemessen „widergegeben“ ist, müssen die Aktionäre für sich selber entscheiden. Als Entscheidungshilfe die aktuellen Zahlen:

Die BayWa hat im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von 12,9 Mrd EUR erreicht, rund 38 % mehr als im Vorjahr mit 9,3 Mrd. Noch besser sah es beim EBIT aus, das sich auf 328,5 Mio EUR mehr als verdoppelte (Vorjahr: 144,6 Mio). HIER DER AUSFÜHRLICHE BERICHT – und warum die kräftig erhöhte Prognose noch Luft habne könnte.

BayWa Hensoldt Adler Group CompuGroup – Ungetrübte zukunftsperspektiven durch starkes Orderbuch. Wachstum auf Jahre angesagt.

Hensoldt – eine Aktien aus einer Branche, die wieder hoffähig geworden ist durch den Krieg in der Ukraine. In den letzten Wochenwurden Allzeithochs erreicht, die „vor der Ukraine“ nicht denkbar schienen. Und selbst jetzt noch sieht die Bilanz auf Jahressicht sehr gut aus: 81,7% Plus bei Hensoldt, auf Halbjahresbasis 117,4 %.

In der „April-Hochphase“ erreichte Hensoldt 31,10 EUR – aktuell 26,40 EUR (XETRA, Schluss gestern). Erinnert ein wenig an den Kursverlauf der Impfstoffaktien, die einen noch wesentlich höheren Rückgang vom Hoch verkraften mussten. Und so können die Aktionäre, die seit längerer Zeit bei den Hensoldt investiert waren, eigentlich immer noch zufrieden sein. Insbesondere scheint die „Ukraine-Krise“ mittel- und langfristig die Chancen der Defense-Werte wesentlich verbessert zu haben. Die aktuell diskutierten und entschiedenen „Budgetaufstockungen“ sind auf Jahre, sogar Jahrzehnte angelegt – Hauptproblem scheint derzeit die Erhöhung der Kapazitäten zu sein. Und die Zahlen Hensoldts zum Halbjahr zeigen starkes Wachstum, weiter steigende Auftragseingänge und ein Gewinn, der trotz allgemeiner Kostendiskussion mithalten kann.

Umsätze plus 40,3% – EBITDA plus 37,7% – Aufträge auf Rekordhoch

Die Umsatzerlöse von HENSOLDT kletterten gegenüber dem Vorjahreswert um 40,3% auf 682 Mio EUR (Vorjahr: 486 Mio). Das bereinigte EBITDA erreichte zum Halbjahr 61 Mio EUR und damit ein ebenso deutliches Plus von 37,7% (Vorjahr: 44 Mio). Mit 8,9% lag die bereinigte EBITDA-Marge trotz eines höheren Anteils des Geschäftsvolumens mit geringem Wertschöpfungsanteil auf dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 9,1%). Passt. ALLES ZU DEN ZAHLEN, DEN AUFTRAGSEINGÄNGEN, PROGNOSE UND KAPAZITÄTSAUSBAU – HIER.

BayWa Hensoldt Adler Group CompuGroup – LEG sagt NEIN. Schwierige Situation.

Adler Group Aktie liegt auf einem desaströsen Kursniveau und zumindest scheint es so. als ob das Restmanagement erkannt hat, dass nur ein radikaler Umbruch, professionell von AUSSEN begleitet, möglicherweise die Adler Group in ihrer derzeitigen, bereits geschrumpften, Grösse retten kann.

Und die Aufarbeitung der Vergangenheit, Aufdeckung der vermuteten „Fehlverhalten“ sind im Fluss. Wobei auch die BAFin Prüfungsanordnung ein klares Signal war. Und bis dahin gilt es für die Adler Group die Liquidität aufrechtzuerhalten, notwendige Refinanzierungen zu sichern, das Restportfolio zu „pflegen“ und die Baustelle Consus zu „lösen“. Und auf diesem Weg gibt es heute einen Rückschlag, nicht bei der Consus Aufarbeitung, sondern bei Liquidität und Refinanzierungskraft. Im Rahmen der umfangreichen Desinvestments der Adler Group seit Bekanntwerden der ersten Vorwürfe gegen „Geschäftsgebahren“ eines „bestimmenden Aktionärs“ gab es neben bereits abgewickelten Paketverkäufen, u.a. an die LEG, auch einen optionierten Verkauf. Der Reihe nach:

Im Dezember letzten Jahres einigte man sich mit der LEG: Rund 6,8% an BCP (das entspricht knapp 10 % des gesamten Anteils der Adler Gruppe an BCP) wurden unmittelbar nach Abschluss der Vereinbarung an die LEG zu einem Kaufpreis von 75 Mio EUR veräußert. Zusammen mit einer gezahlten Prämie in Höhe von 7,5 Mio. EUR für eine Andienungszusage ergab sich Anfangb Dezember ein sofortiger Mittelzufluss von insgesamt 82,5 Mio. EUR.

… später 767,5 Mio EUR

Im zweiten Teil der Vereinbarung hatte sich ADLER Real Estate gegenüber der LEG unwiderruflich verpflichtet, ihre verbleibenden Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots oder Übernahmeangebots gegen Barzahlung seitens der LEG für Aktien der BCP anzudienen, sofern der angebotene Preis je Aktie nicht weniger als 157,00 EUR (Q3 2021 EPRA NRV), also insgesamt rund 850 Mio. EUR für die Gesamttransaktion, beträgt und die erste Annahmefrist spätestens am 30. September 2022 endet. UND HEUTE VERABSCHIEDETE SICH DIE LEG VON DER OPTION – HEISST FÜR ADLER SUCHE NACH NEUEN KÄUFERN IN SCHWIERIGEREM UMFELD – DAZU ALLES HIER.



