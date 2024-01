BayWa Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Baywa-Aktie bei 51,22, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI-Wert über 25 Tage zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Einstufung an.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Baywa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 34,81 EUR. Der letzte Schlusskurs von 31,15 EUR weicht um -10,51 Prozent ab, was charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein "Neutral"-Rating aufgrund des nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 30,81 EUR.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Performance von -34,66 Prozent für Baywa in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 8,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -42,88 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,03 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Baywa 41,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um die Baywa-Aktie. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten hingegen vor allem positive Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Baywa.