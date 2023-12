BayWa Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Aktie von Baywa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 3,58 Prozent gestiegen, was für Baywa eine Underperformance von -38,25 Prozent bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,71 Prozent im letzten Jahr, wobei Baywa 37,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde für Baywa eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Baywa derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 35,64 EUR, während der Kurs der Aktie (29,85 EUR) um -16,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 31,18 EUR, was einer Abweichung von -4,27 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Baywa veröffentlicht, und auch die positiven Themen rund um das Unternehmen standen im Fokus der Diskussionen. Dennoch wurden auch "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal auf dieser Ebene führt. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich für die Analyse der Anleger-Stimmung jedoch insgesamt eine Bewertung von "Gut".