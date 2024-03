BayWa Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Stimmung für Baywa hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Baywa zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Baywa von 28,55 EUR mit -12,32 Prozent Entfernung vom GD200 (32,56 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 29,19 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Baywa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat Baywa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,77 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 9,67 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -37,44 Prozent für Baywa führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Baywa um 34,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.