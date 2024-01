BayWa Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Aktie von Baywa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 37,62 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,65 Prozent, wobei Baywa aktuell 38,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Baywa auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" betrachtet, da der RSI25 bei 56,36 liegt, was bedeutet, dass Baywa weder überkauft noch -verkauft ist.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Baywa-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt (-17,42 Prozent Abweichung) und auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt (-6,65 Prozent Abweichung).

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv über das Unternehmen Baywa diskutiert. Die Stimmungslage war an acht Tagen positiv und an sechs Tagen negativ, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Baywa in verschiedenen Bereichen eine negative Bewertung erhält, wobei das Anleger-Sentiment eine positive Ausnahme darstellt.