BayWa Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Baywa liegt bei 10,64 und wird daher als "Gut" eingestuft. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich ein Wert von 53,61, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Baywa-Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Baywa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent erzielt hat, was 36,83 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Baywa-Aktie 37,32 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich hingegen als besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".