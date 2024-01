BayWa Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse zeigt, dass die Baywa-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt von 34,55 EUR im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 28,85 EUR (-16,5 Prozent) bestätigt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 30,7 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,03 Prozent). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls negativ. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität zur Baywa-Aktie war im vergangenen Zeitraum durchschnittlich, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Baywa-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -30,92 Prozent erzielt, was 37,53 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 7,79 Prozent, wobei Baywa aktuell 38,71 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in diesem Punkt insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.