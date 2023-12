BayWa Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Analyse der Baywa-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,47 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 31,2 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 31,06 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Baywa ist größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dennoch zeigen weitere Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale vorhanden sind, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Signal führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Aktie von Baywa, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich zeigt die Baywa-Aktie eine Underperformance von -34,66 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die im Durchschnitt um 3,99 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor ist eine Unterperformance von 37,57 Prozent zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.