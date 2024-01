BayWa Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Baywa diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es wurden 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Baywa beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 88,75 Punkte, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,36, was bedeutet, dass Baywa weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Baywa im letzten Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent erzielt, was 37,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,65 Prozent, und Baywa liegt aktuell 38,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Baywa-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt aktuell 34,33 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 28,35 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,37 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Baywa auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.