BayWa Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Baywa-Aktie verzeichnet derzeit einen Kurs von 28,7 EUR und liegt damit um -11,56 Prozent unter dem GD200 (32,45 EUR). Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, bei 29,11 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand nur -1,41 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs der Baywa, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Das Sentiment rund um die Baywa-Aktie wurde sowohl durch die Anzahl der Beiträge als auch durch die Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Baywa ein "Neutral" zugewiesen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Baywa-Aktie eine Rendite von -27,77 Prozent auf, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche verzeichnet die Aktie eine Rendite von 37,63 Prozent, was ebenfalls deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 9,86 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Baywa-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet zudem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von 29,03 deutet darauf hin, dass die Baywa-Aktie derzeit überverkauft ist, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was auf eine neutrale Lage hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Baywa-Aktie, wobei insbesondere die negative Entwicklung im Vergleich zur Branche und die Überverkauft-Situation hervorstechen. Anleger sollten daher die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.