BayWa-Aktie: Was wird aus ihr?

In den letzten Monaten geriet die BayWa-Aktie unter erheblichen Verkaufsdruck. Nach der Vorlage frischer Finanzzahlen am 3. August musste das Wertpapier spürbare Kursverluste einstecken. In den vergangenen sechs Handelsmonaten offenbart sich ein klarer Abwärtstrend, der sich in einem Minus von nahezu 21 Prozent ausdrückt. Jüngst rückte die BayWa-Aktie wieder ins Blickfeld des Analysehauses Warburg Research.

Warburg Research nimmt Anpassung vor

Das Analystenteam von Warburg Research sah sich gezwungen, das Kursziel für den Agrarhandelsspezialisten BayWa von 50 auf nunmehr 44 Euro zu reduzieren, hielt jedoch an seiner Kaufempfehlung fest. Analyst Oliver Schwarz begründete diesen Schritt mit diversen Herausforderungen, denen sich BayWa gegenüber sieht – insbesondere im Hinblick auf die Jahresziele zum Gewinn vor Zinsen und...