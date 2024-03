BayWa Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Baywa-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 32,05 EUR, während der Kurs der Aktie bei 24,45 EUR liegt, was einer Abweichung von -23,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,45 EUR führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da dies einer Abweichung von -14,06 Prozent entspricht. Dies ergibt insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für die Baywa-Aktie sind Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie diskutiert, wobei an 11 Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Lediglich an zwei Tagen dominierte die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben vor allem positive Themen das Interesse der Anleger geweckt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung als "Gut".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung der Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Baywa aktuell abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Baywa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,75 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 47,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Auch im Branchenvergleich der "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie mit einer Rendite von 51,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.