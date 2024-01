BayWa Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert für Baywa liegt bei 30,77, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 42,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Baywa wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Baywa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben die Aktie von Baywa hinsichtlich dieser Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Baywa weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von Baywa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie von Baywa zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 35,08 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 31,3 EUR (-10,78 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (30,85 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,46 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Baywa-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.