BayWa Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Baywa derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 34,97 EUR, während der Aktienkurs bei 30,35 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,21 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 30,82 EUR, was einer Abweichung von -1,52 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Baywa mit -34,66 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,08 Prozent auf, wobei die Baywa mit 41,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung der privaten Nutzer in sozialen Medien zeigt, dass Baywa in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet wurde. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Baywa in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussionen über das Unternehmen führen zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.