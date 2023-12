BayWa Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt die Anzahl und Änderung der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine Rolle. Eine Untersuchung der Aktie von Baywa zeigt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Baywa ist ebenfalls gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Baywa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Baywa in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Baywa sogar um 39,96 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Baywa eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse zeigt jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Baywa insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment erhält.

Die technische Analyse der Baywa-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Unterbewertung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Baywa-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.