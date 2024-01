BayWa Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Baywa liegt bei 31,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Baywa.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Baywa eingestellt waren. Es gab acht positive und vier negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Baywa daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Baywa von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 29,75 EUR der Baywa-Aktie momentan -1,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -12,86 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Baywa eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies wird durch positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt hingegen keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird Baywa für diese Stufe mit einem "Gut" bewertet.