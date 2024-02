BayWa Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Baywa. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal), was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat die Baywa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,88 Prozent erzielt. Diese Unterperformance von -34,96 Prozent im Branchenvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,04 Prozent hatte, liegt die Baywa mit einer Unterperformance von 34,91 Prozent deutlich darunter.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Baywa mit 28,55 EUR inzwischen -4,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -14,78 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Kommunikation über Baywa in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Baywa unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.