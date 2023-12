BayWa Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse der Baywa-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,47 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 31,2 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 31,06 EUR liegt hingegen nahe am Schlusskurs und ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Baywa-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Sentiment im Internet zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt die Aktie eine Underperformance von -34,66 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen überwiegend positiv, aber analytische Untersuchungen zeigen auch einige "Schlecht"-Signale, was zu einer gemischten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für die Baywa-Aktie, mit einer "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren, einer "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich.