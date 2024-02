BayWa Aktie: Knallt es bald?

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei der Aktie von Baywa aufgehellt. Das Unternehmen wurde vermehrt in den sozialen Medien thematisiert, was zu einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz führte. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Jedoch verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 35,29 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur Branche der Handelsunternehmen und Distributoren liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 35,42 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Baywa-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI-Wert der letzten 25 Tage, der bei 61,97 liegt und somit als neutral eingestuft wird, ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der Aktienkurs sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 liegt. Der GD200 beträgt 33,6 EUR, während der Kurs der Aktie bei 28,4 EUR liegt, was einer Unterperformance von -15,48 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 30,02 EUR, was einer Abweichung von -5,4 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie der Baywa aufgrund der genannten Faktoren.