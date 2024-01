BayWa Aktie: Kaum zu glauben!

Die Anleger-Stimmung bei Baywa bleibt insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder deutlich positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung und das Interesse der Investoren und Internetnutzer zeigen sich positiv. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gab es in Bezug auf die Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Baywa in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,66 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 40,87 Prozent darunter. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baywa als schlecht eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 34,92 EUR, während der Kurs der Aktie bei 30,85 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,66 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,1 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein neutrales Rating.