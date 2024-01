BayWa Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Baywa AG hat in den letzten Tagen eine positive Resonanz bei den Anlegern erzielt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 31,45 EUR, was einem Plus von 2,04 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine negative Entwicklung, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -9,42 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Baywa diskutiert, an fünf Tagen überwogen positive Themen, und an vier Tagen war die Kommunikation eher negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt. Analytische Auswertungen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Baywa-Aktie bei -34,66 Prozent, was eine Abweichung von mehr als 42 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite mit -42,88 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 8,22 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Aktie von Baywa in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut"-Wert führt.