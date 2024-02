BayWa Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Aktienkurs von Baywa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 6,05 Prozent, was einer Underperformance von -33,82 Prozent für Baywa entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Baywa 32,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in Social Media lässt darauf schließen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Baywa eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Baywa daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Baywa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich Baywa durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings erfährt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium gelangt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) weist die Baywa-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 41 auf, was dazu führt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 49) zeigt ebenfalls, dass Baywa weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Baywa.