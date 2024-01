BayWa Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Baywa ist in den letzten 12 Monaten um -34,66 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 7,07 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass Baywa in dieser Branche um -41,74 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 6,21 Prozent, und Baywa lag um 40,87 Prozent unter diesem Wert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass der RSI-Wert von Baywa derzeit bei 51,22 liegt, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), liegt der Wert bei 43, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI Analyse eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Baywa ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positiv noch negativ dominierende Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Baywa zeigen ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität waren in einem langfristigen Zeitraum sehr aktiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Baywa war jedoch kaum vorhanden, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Sentiment und den Buzz eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Baywa, mit einer unterdurchschnittlichen Performance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche, einer neutralen Einschätzung im RSI und Anleger-Stimmungs-Index sowie einer positiven Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.