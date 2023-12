BayWa Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie der Baywa hat in den letzten Tagen eine Kurs von 30,7 EUR erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs sich auf 35,36 EUR beläuft. Dies führt zu einer Distanz von -13,18 Prozent zum GD200 und zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 30,95 EUR, was einer Distanz von -0,81 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien lassen darauf schließen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Baywa-Aktie überwiegend positiv sind, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Jedoch zeigt die technische Analyse ein Schlecht-Signal, was letztlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Baywa bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Baywa Aktie einen Wert von 53,41, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 gibt mit einem Wert von 53 die Einstufung "Neutral" und führt insgesamt zu einer Einstufung der RSI als "Neutral".