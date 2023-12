BayWa Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Der Aktienkurs des Unternehmens Baywa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die im Durchschnitt um 3,58 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -38,25 Prozent für Baywa. Im Sektor "Industrie" lag die mittlere Rendite bei 2,71 Prozent im letzten Jahr, und Baywa lag 37,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating verliehen.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht" für Baywa. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,64 EUR, während der Kurs der Aktie bei 29,85 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,25 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Wert, da der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 31,18 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,27 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Baywa-Aktie einen Wert von 53,33 für den RSI7 und 60,33 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Baywa in den sozialen Medien vor allem positiv bewertet wurde. Trotzdem wurden auch "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung jedoch eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass Baywa in den verschiedenen Analysen und Bewertungen überwiegend als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wird, obwohl das Anleger-Sentiment positiv ist. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.