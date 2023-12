BayWa Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Baywa in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Baywa wurde mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baywa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 35,22 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 31,1 EUR liegt, was einem Unterschied von -11,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 30,86 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,78 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Baywa-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Baywa mit einer Rendite von -34,66 Prozent mehr als 40 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,96 Prozent. Auch hier liegt Baywa mit 41,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Baywa eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und einen negativen Tag. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Baywa eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben zwei Handelssignale für Baywa identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Baywa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.