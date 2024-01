BayWa Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse von Baywa zeigt, dass die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 34,55 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 28,85 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -16,5 Prozent, weshalb Baywa eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 30,7 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,03 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Baywa somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und Buzz um Baywa zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine Veränderung zum Negativen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was sich in den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen widerspiegelt. Eine Analyse aus den sozialen Medien ergab 4 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Baywa derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Für den 25-Tage-RSI ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält das Baywa-Wertpapier auf Basis dieser Analysen ein "Schlecht"-Rating.