BayWa Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs der Baywa AG hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -30,92 Prozent erreicht, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt der Industriebranche liegt, die eine mittlere Rendite von 7,17 Prozent verzeichnet. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat ebenfalls eine höhere Rendite als Baywa, nämlich 38,09 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baywa-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 88, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Baywa.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Baywa von 28,35 EUR einen Abstand von -17,42 Prozent zum GD200 (34,33 EUR) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 30,37 EUR, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet. Somit wird der Kurs der Baywa-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.