BayWa Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Baywa liegt bei 31,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 53,96, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies wird durch positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien belegt, weshalb dieses Kriterium als "Gut" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion zeigt hingegen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Baywa in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Baywa im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,88 Prozent erzielt, was 36,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Handelsunternehmen und Distributoren beträgt 5,84 Prozent, wobei Baywa aktuell 37,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Baywa eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage, jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Baywa eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Baywa von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit "Neutral" bewertet.